Vittoria, arrestato un tunisino destinatario di un ordine di carcerazione

Attualità

Era stato condannato dalla Corte d'appello di Bologna a 7 anni e 8 mesi per delitti contro la famiglia e la persona e violazioni della normativa in materia di stupefacenti

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa.

I carabinieri della Stazione di Vittoria, durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio, hanno identificato un tunisino quarantacinquenne.

Dai controlli è emerso che lo stesso era destinatario di un ordine per la carcerazione emesso nelle scorse settimane dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna poiché responsabile di delitti contro la famiglia e la persona e di violazioni della normativa in materia di stupefacenti commessi a Ravenna tra il 2003 e 2022. I carabinieri, preso atto di ciò, lo hanno condotto presso i loro uffici per identificarlo compiutamente ed arrestarlo, notificandogli il provvedimento giudiziario.