Vittoria, arrestato un tunisino di 38 anni: era ricercato per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale

Cronaca

L'extracomunitario è stato fermato nel corso di un controllo straordinario interforze

Gli agenti del Commissariato di Ps di Vittoria hanno tratto in arresto uno straniero di origini tunisine di 38 anni, in esecuzione di una ordinanza emessa dalla Prima sezione penale del Tribunale di Messina, nell’ambito di un procedimento penale in cui risulta indagato per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L’extracomunitario è stato fermato nel corso di un controllo straordinario interforze disposto dalla Questura nella città di Vittoria e, poiché sprovvisto di documenti, è stato accompagnato presso il Commissariato per accertare la sua identità.

Gli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla Polizia Scientifica hanno consentito di identificare il soggetto e di rilevare che nei suoi confronti il Tribunale di Messina aveva emesso il 17 aprile scorso una ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto presso una comunità di Messina, alla quale si era sottratto, allontanandosi arbitrariamente dalla struttura.