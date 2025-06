Vittoria, assolto il marito di Giusi Pepi: non ci fu alcun maltrattamento

Attualità

Il caso ebbe risonanza mediatica anche nazionale. Se ne occupò la trasmissione Pomeriggio Cinque condotta da Barbara D'Urso

Per l’accusa avrebbe maltrattato la moglie dal 2012 all’ottobre del 2018. Dopo quasi sette anni è stato assolto dal Tribunale di Ragusa il vittoriese Davide Avola, 47 anni. Il procedimento, che ha registrato due volte il cambio del giudice a causa di trasferimenti e di nuovi mansioni dei magistrati, è stato definito ieri pomeriggio davanti al giudice monocratico Elio Manenti. Anche il pubblico ministero Veronica Di Grandi, alla luce dell’istruttoria dibattimentale, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato così come la difesa. A chiedere la condanna è stata solo la parte offesa.