Vittoria, attivato il pozzo di contrada Castellazzo

Attualità

Finalmente definita la vicenda che aveva fatto tribolare e non poco l'amministrazione comunale

Una notizia attesa da tempo e oggi finalmente realtà: da ieri il pozzo di contrada Castellazzo è ufficialmente attivo. Siciliacque Spa ha avviato il vettoriamento dell’acqua ponendo fine a una lunga vicenda burocratica e tecnica che aveva tenuto in sospeso un’importante risorsa per il territorio. Il pozzo, acquisito dal Comune circa due anni fa e tecnicamente già pronto per l’erogazione, attendeva l’autorizzazione definitiva al vettoriamento. Dopo una serie di incontri istituzionali e tecnici è stato finalmente raggiunto un accordo che consente di convogliare l’acqua potabile nella rete cittadina, in linea con le attuali esigenze idriche del territorio.