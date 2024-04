Vittoria, atto vandalico al monumento dedicato ai Caduti. Il sindaco Aiello: “Vergognatevi”

Attualità

"E' una offesa non solo alle istituzioni locali, ma anche alla città stessa"

Un atto incivile e vergognoso è stato perpetrato l’altra notte alla Villa Comunale. Ignoti hanno vandalizzato il monumento dedicato ai Caduti, opera dell’artista Salvatore Gallo.

“È un gesto che va oltre ogni limite di decenza, rispetto per i luoghi sacri dei monumenti e del nostro patrimonio cittadino. Questo è un’offesa non solo alle istituzioni locali, ma anche alla città stessa. Condanniamo fermamente questa azione, che non può essere minimizzata come una semplice ragazzata, ma che rappresenta un attacco mirato contro la nostra Amministrazione e la nostra comunità. La mano che ha compiuto questo vile gesto sconosce la valenza simbolica per la memoria collettiva di questa nostra città e il valore di quel monumento istallato alla Villa Comunale. Vergognatevi. Se si tratta di un attacco contro questa Amministrazione, sappiano che noi non ci fermeremo dinanzi a nulla. Non permetteremo che atti così ignobili minino il nostro impegno per preservare e valorizzare il patrimonio storico e artistico della nostra città” ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.

