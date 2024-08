Vittoria, auto contro monopattino: morti due giovani tunisini

Incidente

Il tragico incidente nel corso della notte sulla strada che da Vittoria conduce ad Acate. Le vittime sono due immigrati

Ancora incidenti della strada. Ancora vite spezzate. E’ di due morti il bilancio dell’incidente stradale di sabato sera sulla Sp 31 tra Vittoria e Acate. Vittime 2 giovani immigrati investiti da una macchina mentre viaggiavano in monopattino. I ragazzi, rispettivamente di 22 e 25 anni, di nazionalità tunisina, residenti ad Acate, percorrevano la provinciale su un monopattino. Si sono scontrati, per cause ancora da accertare, con un’auto condotta da un giovane ventiquattrenne di Gela. L’autista dell’auto si è fermato e ha informato le autorità competenti. Nonostante i due ragazzi siano stati soccorsi celermente, per entrambi non c’è stato nulla da fare. Sono stati trasportati, uno al Guzzardi di Vittoria e l’altro al Giovanni Paolo Secondo di Ragusa, ma i medici nulla hanno potuto fare, se non riscontrarne il decesso. Sia le vittime che il veicolo che li ha investiti procedevano nella stessa direzione di marcia. Da stabilire quindi l’esatta dinamica. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Vittoria. Il traffico era stato interrotto e poi è proseguito con rallentamento.

