Vittoria, auto contro moto: centauro in prognosi riservata

Sabato sera funestato da un incidente stradale a Vittoria. Auto contro moto in prossimità della rotatoria di fronte al centro neuromutolesi, zona mercato ortofrutticolo. Prognosi riservata per il centauro. Due ambulanze sul posto. Polizia e carabinieri per i rilievi (foto di Franco Assenza).

