Vittoria, auto in fiamme in contrada Bosco Rotondo

Cronaca

Era parcheggiata davanti l'abitazione del proprietario che ha subito pure dei danni. La polizia sta indagando sulle origini dell'incendio

Alle 23 di ieri sera, vigilia di Pasqua, incendio di una autovettura Fiat Panda in contrada Bosco Rotondo, a Vittoria. L’auto era parcheggiata davanti l’abitazione del proprietario. I vigili del fuoco hanno inviato una squadra operativa da Ragusa per provvedere allo spegnimento della vettura in fiamme (nella foto). L’incendio ha danneggiato i prospetti della abitazione davanti cui la vettura era parcheggiata. Sul posto agenti della polizia di Stato che stanno valutando se il rogo ha avuto o meno origine dolosa.

