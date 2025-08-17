Cronaca
Vittoria, auto perde il controllo e si schianta su un muretto
Lievi ferite per il conducente
Un insolito incidente oggi pomeriggio sulla Sp 2 Vittoria-Acate, accanto al distributore di carburante ed ex ristorante La Lucciola. Il guidatore di un’auto ha perso il controllo ed è andato a impattare contro un muretto. Rotta anche una tubazione idrica. Sul posto i primi ad arrivare i vigili del fuoco di Vittoria. Lievi ferite per l’occupante della vettura (foto Assenza).
