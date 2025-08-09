Sfoglia il giornale

Vittoria, auto si ribalta in contrada Boscorotondo. Ferite lievi

Il traffico veicolare ha subito una serie di rallentamenti

Di Redazione |

Incidente autonomo con lievi feriti questa sera in via Colombia, contrada Boscorotondo, dopo Fontana della Volpe. Un’auto Nissan, per cause in via di accertamento, si è ribaltata. Non si registrano ferite serie (foto Assenza). Il traffico veicolare ha subito una serie di rallentamenti. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.

