Cronaca
Vittoria, auto si ribalta in contrada Boscorotondo. Ferite lievi
Il traffico veicolare ha subito una serie di rallentamenti
Incidente autonomo con lievi feriti questa sera in via Colombia, contrada Boscorotondo, dopo Fontana della Volpe. Un’auto Nissan, per cause in via di accertamento, si è ribaltata. Non si registrano ferite serie (foto Assenza). Il traffico veicolare ha subito una serie di rallentamenti. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.
