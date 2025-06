Cronaca

La natura del rogo è in fase di accertamento

Un’automobile in fiamme in via Mazzone, in prossimità di una scuola di contrada Forcone. Sul posto i vigili del fuoco. La natura dell’incendio è ancora in via di accertamento. Nessun danno a persone (foto Assenza).

