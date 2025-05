Vittoria, avviati i lavori di scerbatura nel quartiere Cicchitto

Attualità

L'assessore Campailla e la stoccata al consigliere Scuderi: "Lavoriamo ogni giorno senza fare propaganda politica"

Sono già in azione da venerdì mattina le ruspe per i lavori di scerbatura nel quartiere di Cicchitto, nell’area dietro l’ex cooperativa Rinascita. L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione del verde pubblico avviato in tutte le zone della città. Il sindaco ha effettuato un sopralluogo già mercoledì della scorsa settimana, riscontrando personalmente la necessità di un intervento tempestivo e ha dato mandato agli uffici competenti di avviare i lavori con urgenza. “Lavoriamo ogni giorno, senza fare propaganda politica – ha dichiarato l’assessore al Verde pubblico Cesare Campilla – ma se qualcuno ci punzecchia, siamo costretti a rispondere. I lavori di scerbatura sono partiti da tempo e stanno interessando tutti i quartieri: nessuno sarà lasciato indietro o abbandonato”.

“Il consigliere Giuseppe Scuderi – ha commentato il sindaco – era a conoscenza di ciò che si stava preparando ed è intervenuto per anticipare l’azione di bonifica e trarne vantaggio nella comunicazione”. Oltre alla cura del verde, l’Amministrazione ha deciso di potenziare la sicurezza proprio nel quartiere dell’ex cooperativa Rinascita. In sinergia con il comandante della Polizia locale, sono stati predisposti controlli anche nelle ore serali e notturne, a seguito di numerose segnalazioni relative a scorribande di giovani su moto e auto, che percorrono le strade della zona in maniera spericolata. Proprio ieri i controlli hanno sortito l’effetto di un provvedimento di fermo amministrativo per 60 giorni.