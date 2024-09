Vittoria baciata dalla dea bendata: vinto 1 milione di euro

Attualità

Sembra che la vincita sia stata già incassata nei giorni scorsi

Doppio colpo fortunato a Vittoria dove, in due distinti bar, sono stati vinti rispettivamente 1 e 2 milioni di euro. Due i biglietti fortunati: 100x e 50x. La notizia è stata data ai titolari direttamente dai Monopoli di Stato. Il biglietto da 1 milione di euro è stato acquistato alla stazione di servizio Q8 di Mariaeliana Busacca che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Lo abbiamo scoperto stamattina, quando ci hanno consegnato il classico cartello con la scritta ‘Vinti qui’. Abbiamo saputo, inoltre, che è stato scambiato il 28 agosto scorso. Non abbiamo idea di chi sia quindi il fortunato o la fortunata”. Stessa storia anche per il bar sulla Strada per S. Croce, al km1.

