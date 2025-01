Vittoria baciata dalla fortuna, due terni al lotto per complessivi 23mila euro

Società

L'estrazione di sabato scorso

La provincia di Ragusa, ed in particolare Vittoria, sorride grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 4 gennaio 2025 nell’isola sono stati vinti complessivamente oltre 37mila euro, di cui due terni a Vittoria da oltre 12mila e oltre 11mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro, per un totale di oltre 17 milioni di euro da inizio 2025.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA