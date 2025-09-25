Vittoria, bimba di tre anni travolta da un monopattino in via Cavour: tragedia sfiorata

Daniela Citino

L'episodio avrebbe potuto avere conseguenze molto più pesanti. Per fortuna, solo tanta paura

Un episodio che poteva avere conseguenze tragiche riaccende il dibattito sulla sicurezza in città. L’incidente, avvenuto in pieno giorno nella centralissima via Cavour, vede protagonista una bambina di tre anni, travolta da un giovane di origine maghrebina alla guida di un monopattino che procedeva a folle velocità. L’individuo, incurante di trovarsi nella via dello shopping, non ha rispettato il divieto di transito, elementare regola di convivenza civile.