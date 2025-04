Vittoria, botte in condominio: due nuclei familiari saranno messi alla prova

Cronaca

Le due fazioni erano entrambe composte da padre e figlio

Sono stati arrestati dai carabinieri la sera del 21 marzo scorso per rissa a Vittoria. Ieri mattina hanno chiesto la messa alla prova e sono cadute tutte le misure cautelari. Il processo per direttissima è stato aggiornato al 7 luglio. Il giorno dopo gli arresti i quattro indagati sono comparsi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa. Il giudice Andrea Reale ha convalidato gli arresti, come chiesto dal pm Gaetano Scollo, e poi li ha rimessi in libertà con l’obbligo di presentazione quotidiana alla caserma dell’Arma di Vittoria. I quattro erano finiti agli arresti domiciliari. Si tratta di due fazioni composte entrambe da padre e figlio.