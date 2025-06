Vittoria, bruciano rifiuti alle spalle dell’ortofrutticolo (video)

Attualità

Situazione sempre più critica in città a livello ambientale

Bruciano rifiuti alle spalle del mercato ortofrutticolo di Fanello. E non sono rifiuti qualunque. Si tratta di rifiuti speciali che, non caso, lasciano andare in aria un odore acre oltre alla diossina che si espande su tutto il territorio circostante. L’allarme è stato lanciato dagli operatori del settore e dagli ambientalisti che non si danno pace per la continua azione di deturpamento della città (foto e video Franco Assenza).

