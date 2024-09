Vittoria, bus navetta per la seconda edizione del “Comics & Games”

Società

L’amministrazione comunale di Vittoria, in occasione della seconda edizione del festival “Vittoria Comics & Games”, che si terrà dal 6 all’8 settembre nei locali della cittadella fieristica ex Emaia, ha deciso di attivare un servizio di bus-navetta gratuito per facilitare l’afflusso dei visitatori.Il servizio di bus-navetta partirà dal mercato ortofrutticolo e sarà disponibile nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle 9 alle 21. Questa iniziativa è stata pensata per offrire un comodo parcheggio nell’ampio spiazzale del mercato ortofrutticolo e contribuire a decongestionare il traffico urbano, poiché la manifestazione prevede una grande affluenza di pubblico.L’amministrazione invita tutti i partecipanti a utilizzare questo servizio per godere al meglio del festival e ridurre l’impatto sul traffico cittadino.

