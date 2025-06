Vittoria, cabina elettrica in fiamme (video)

Attualità

L'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che il rogo si propagasse alle abitazioni circostanti

Disastro evitato in pieno centro a Vittoria. Una cabina elettrica va in fiamme. E’ accaduto nel corso della serata. Solo il tempestivo arrivo dei pompieri, grazie alla chiamata di un residente che se n’è accorto in tempo, prima che la situazione si aggravasse, ha fatto sì che tutto potesse rimanere sotto controllo. Nel giro di pochi minuti il rogo è stato contenuto (foto e video Franco Assenza).

