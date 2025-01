Vittoria, cagliata proveniente da Svizzera e Lituania: la Gdf sequestra 700 chili di formaggi a pasta filata

Cronaca

Nell’ambito della campagna “Tutela Made in Italy”, un’operazione congiunta condotta dall’Icqrf ufficio di Vittoria e dalla Guardia di Finanza di Ragusa ha portato al sequestro di 700 kg di formaggi a pasta filata.

I prodotti, destinati sia al consumo finale che alla distribuzione, riportavano etichette ingannevoli che dichiaravano falsamente un’origine interamente italiana. Le verifiche hanno invece svelato che il latte utilizzato per la produzione derivava da cagliate di origine estera, provenienti in particolare da Lituania e Svizzera.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ringrazia le donne e gli uomini dell’Icqrf e della Guardia di Finanza per il loro prezioso lavoro a tutela del Made in Italy. Questa operazione dimostra l’importanza della lotta alle frodi alimentari, essenziale per garantire l’autenticità delle produzioni italiane e tutelare i produttori onesti.