Vittoria calcio, dalle certezze a un futuro a tinte fosche

Sport

Stravolgimenti societari in corso. E potrebbe anche finire nel peggiore dei modi

Vittoria riavvolge il nastro rischiando di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. All’interno della società del Vittoria sono saltati gli equilibri, e dopo appena qualche giorno dal lancio ufficiale del direttore sportivo Tino Longo – l’uomo che avrebbe dovuto gettare le basi del nuovo Vittoria in Eccellenza – la notizia di un possibile scioglimento dell’intero sodalizio dirigenziale appare ormai dietro l’angolo. Le precedenti dimissioni dei quattro componenti collegate ad Alessandro Micieli, Andrea Fiorilla, Gianni Alfè e Saro Cilia avevano lanciato un primo campanello d’allarme in seno alla società biancorossa (subito rientrato con l’ingaggio del diesse e la riconferma dell’allenatore), adesso la possibile rottura a capo del perno principale tra Giuseppe Cilio e Vittorio Pinnolo capace di mettere definitivamente kappaò le sorti di quel Vittoria destinato a chissà quali e rosei destini futuri. Alla base di tutto ci sarebbero incomprensioni interne sulle modalità di gestione e soprattutto l’ingente somma economica collegata agli investimenti spesi durante la stagione da poco conclusasi, per un ammontare generale (quote e sponsor) di circa 700mila euro complessivi.