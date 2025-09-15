Vittoria calcio, dopo la sconfitta sul campo del Rosmarino il diesse Restuccia chiede scusa ai tifosi

Sport

"Volevamo iniziare la stagione in un altro modo, dovevamo mantenere lucidità. Una occasione mancata"

Il Fc Vittoria torna da Rosmarino con una sconfitta pesante, maturata al termine di una gara che ha lasciato grande rammarico. Il risultato finale di 2-1 non rispecchia l’andamento del match, come ha sottolineato a fine gara il direttore sportivo Giuseppe Restuccia (nella foto).

“È una sconfitta difficile da digerire – ha commentato Restuccia – perché i valori in campo erano molto diversi. Abbiamo schiacciato l’avversario per larghi tratti, mantenendo un netto possesso palla, giocando praticamente ad una sola porta e colpendo anche due legni. Purtroppo, una disattenzione nel secondo tempo e una punizione ci sono costate care. Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0 e avevamo dato l’impressione di poterla portare a casa. Eravamo convinti e volevamo assolutamente iniziare la stagione in modo diverso, ma non siamo stati lucidi nelle scelte negli ultimi 20 metri. Contro squadre che si chiudono in difesa quando incontrano il Vittoria, dobbiamo sempre dare il 110% e mantenere lucidità”.

Il dirigente biancorosso ha riconosciuto l’amarezza per la prestazione e per l’occasione mancata: “È stata una brutta figura che vogliamo subito dimenticare. Chiedo scusa ai tifosi del Vittoria: eravamo convinti e volevamo assolutamente iniziare la stagione in un altro modo. Nel calcio succede anche questo, ma deve essere un insegnamento per il futuro, soprattutto contro avversari che sulla carta sono più abbordabili”.

Guardando avanti, Restuccia ha promesso una riflessione profonda: “In settimana, insieme allo staff tecnico, analizzeremo questa bruciante sconfitta. Di contro, dobbiamo ritrovare serenità: la stagione è lunga e ci sarà modo di riscattarci. Serve compattezza e determinazione, perché i nostri tifosi meritano ben altro”.