Vittoria calcio, è rottura definitiva tra Miccoli e Cilio

Sport

Più nessun presupposto per potere andare avanti, il presidente: "Non escludo che in società possano entrare nuove cordate"

Tra Toti Miccoli e Peppe Cilio è fine dei giochi. Il Vittoria si è diviso ufficialmente. Le dimissioni, nero su bianco già da diverse ore, confermano l’uscita di scena del direttore generale della società e del suo vice presidente Vittorio Pinnolo. Dunque nessun passo indietro. Al termine della riunione di ieri sera, le due correnti interne alla dirigenza non hanno trovato alcun punto di incontro, trascinando adesso la squadra in un grande punto interrogativo. Neppure i tentativi di mediazione fra le parti (anche la tifoseria era scesa in campo incontrando nel pomeriggio di ieri il presidente Toti Miccoli) hanno sortito effetti concilianti; le posizioni sono rimaste le medesime.