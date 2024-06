Vittoria calcio, la pista Agudiak-Lucarelli è sempre più calda

Sport

Il duo di argentini pronto ad accasarsi con la società biancorossa che giocherà in Eccellenza

La stagione del calcio mercato biancorossa è cominciata. Nell’attesa di formalizzare quanto concerne la prossima partecipazione all’Eccellenza – ottenuta con la vittoria del campionato di Promozione – la società del presidente Vittorio Pinnolo avrebbe già messo nel mirino nomi importanti per quanto riguarda la costruzione della nuova squadra. In cima alla lista le trattative più importanti riguardano il settore offensivo, con Ivan Agudiak (nella foto) e Maxmiliano Lucarelli al centro delle operazioni. Argentini di valore per la categoria, con il centravanti Agudiak ultimo capocannoniere dell’Eccellenza nonché protagonista con i suoi 19 gol al ritorno in Serie D della Nissa. Lucarelli arriverebbe invece dal Pro Favara, dove nell’ultima stagione ha totalizzato 13 reti.

Ma le trattative in casa biancorossa non finiscono qui. Dopo le riconferme in mezzo al campo di De Vivo e a giorni di Leggio (fondamentali per il prosieguo), è in difesa che la dirigenza si starebbe muovendo per riformare il pacchetto arretrato. Dopo il via libera a Pettinato, i nomi individuati da affiancare al riconfermato Peppe Sferrazza, sono quelli del 32enne Cristian Stele, Martignetti e Rufini (figlio del tecnico Danilo). Trattativa avviata anche con David Valenca, mentre dopo la riconferma di Ventura, dal Pro Ragusa dovrebbe arrivare anche Mattia Missud. Tra i pali, insieme alla permanenza di Cirnigliaro, possibile l’approdo del 2007 Malandrino.