Vittoria calcio, mister Mancini rassegna le dimissioni

La società biancorossa ha già pronto il nome di Nicola Terranova per la panchina

La società Fc Vittoria comunica che, nella giornata di ieri, 17 febbraio, mister Renato Mancini (nella foto quando arrivò nella società biancorossa) ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore della prima squadra. Una decisione sofferta, ma presa con grande senso di responsabilità e professionalità, qualità che da sempre contraddistinguono il tecnico.Dopo un’attenta riflessione e un confronto interno tra i dirigenti, la società ha accettato le dimissioni, consapevole della difficoltà del momento e della necessità di imprimere un nuovo slancio alla squadra.“Ringraziamo mister Mancini per la dedizione, l’impegno e la serietà dimostrati nel suo percorso con noi – commenta la dirigenza del club – e gli auguriamo le migliori fortune sia dal punto di vista professionale che umano”.La società Fc Vittoria, ben conscia dell’importanza di questo passaggio, è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore. A breve verrà comunicato il nome del tecnico, si tratta di Nicola Terranova, proveniente dalla Nissa in Serie D, che avrà il compito di proseguire il lavoro avviato e di rilanciare la squadra nel prosieguo della stagione.

