Vittoria calcio, Nicola Terranova pronto a diventare nuovo allenatore

Sport

Nicola Terranova (nella foto), ex tecnico della Nissa, sarebbe pronto a diventare il nuovo allenatore del Vittoria. Dopo l’esonero di Danilo Rufini, la società biancorossa starebbe per sollevare ufficialmente dall’incarico anche il tecnico calabrese Renato Mancini, in crisi di risultati dopo l’avvio di questo girone di ritorno. Fatale il 2-2 di domenica scorsa a Militello. L’ufficialità del nuovo tecnico dovrebbe arrivare a momenti, ma appare certo che la società, dopo un confronto in dirigenza molto lungo nella giornata di ieri, abbia deciso di virare nuovamente con il terzo allenatore della stagione.