Vittoria calcio, sarà gran derby con il Modica

Appuntamento domani al Gianni Cosimo a partire dalle 15

Il derby non delude mai le aspettative e in questa stagione Modica e Vittoria hanno già dato vita a diverse sfide emozionanti tra Campionato e Coppa Italia. L’ultimo atto tra queste due compagini arriva domenica 26 gennaio. Si gioca al Gianni Cosimo di Vittoria, inizio alle 15. Di fronte due formazioni che sono cresciute nel corso della stagione e che si apprestano a vivere una domenica di vero calcio.

Due pareggi in coppa con il passaggio del turno per il Vittoria ai rigori e una vittoria per i rossoblu in campionato, questo il borsino fin qui tra queste due squadre. Domani sarà sfida tra bomber, con Arquin e Dos Santos che scaldano i motori della sfida.