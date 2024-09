Vittoria calcio, trasferta vietata a Siracusa per i tifosi biancorossi

Sport

La gara di domani sul campo del Real si terrà senza sostenitori di fede biancorossa per evitare problemi in concomitanza con gli eventi legati al G7

In vista del vertice internazionale G7 sull’Agricoltura, che si terrà a Siracusa nei prossimi giorni, le autorità locali hanno emesso un’ordinanza per garantire la sicurezza pubblica durante l’evento. Tra le misure adottate, è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Fc Vittoria e per tutti i residenti della provincia di Ragusa, in occasione della partita che si terrà presso Siracusa.

La decisione è stata presa in accordo con le forze dell’ordine e le autorità locali per prevenire eventuali disordini e garantire che le risorse di sicurezza siano completamente impegnate nella gestione del G7.