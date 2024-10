Vittoria calcio, vietata ai tifosi la trasferta di Avola

Sport

La comunicazione della società biancorossa in vista della prossima gara

In occasione della prossima partita del campionato di Eccellenza girone B, che vedrà affrontarsi il Città di Avola e l’Fc Vittoria, la società biancorossa comunica che è stata disposta l’interdizione della trasferta a tutti i cittadini residenti nella provincia di Ragusa. Questa decisione è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e mantenere l’ordine durante l’incontro. Pertanto, tutti i tifosi sono stati invitati a rispettare il provvedimento e a non recarsi presso il campo di gioco.