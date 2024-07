Vittoria, camion perde carico di ortofrutta. Rallenta il traffico veicolare

Attualità

L'episodio si è registrato in via Incardona, nei pressi della rotatoria del mercato di Fanello

In via Incardona, nei pressi della rotatoria del mercato ortofrutticolo di contrada Fanello, un mezzo pesante ha perso un carico di ortofrutta. Si è registrato il rallentamento del traffico veicolare. Si aspetta la ditta specializzata per la bonifica e il ripristino del manto in sicurezza (foto e video di Franco Assenza).

