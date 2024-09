Vittoria, celebrati i funerali di Nadia Fiammetta trovata morta in una casa di Ragusa

Cronaca

All'autopsia ha partecipato un tossicologo forense, circostanza che potrebbe fare supporre l'impiego di sostanze stupefacenti

Sono stati celebrati questa mattina nella chiesa di Santo Spirito di Vittoria i funerali di Nadia Fiammetta (nella foto), la giovane donna trovata cadavere il 25 agosto sul letto di casa. La donna aveva 31 anni; ieri la notizia che per la sua morte risultano indagate due persone, un uomo e una donna, dalla Procura di Ragusa. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, morte a seguito di altro reato e omissione di soccorso. Si tratta di un fatto di cronaca che si è verificato, come detto, lo scorso 25 agosto. Qualcuno ha allertato le forze di polizia e i soccorsi perché una persona era uscita da una casa del centro storico di Ragusa chiedendo aiuto. All’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri, la donna era già deceduta.