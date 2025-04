Vittoria, cerimonia di scopertura delle Pietre d’inciampo

Attualità

Il sindaco Aiello: "Ricordare è un dovere morale e civile. Non sono solo segni sul selciato"

Si è svolta questa mattina, in piazza Colonna, la cerimonia di scopertura delle Pietre d’Inciampo, un’iniziativa nata da un’idea dell’istituto comprensivo “Gianni Rodari – San Biagio”, guidato dalla dirigente scolastica Giovanna Mallia, e realizzata con il patrocinio del Comune di Vittoria. L’evento, curato dalla professoressa Adriana Minardi e intitolato “Un giorno e un luogo per ricordare”, ha voluto rendere omaggio alla memoria di quattro concittadini vittoriesi – Salvatore Lucchesi, Giovanni Distefano, Giuseppe Occhipinti e Giovanni Cucuzzella – deportati e nei campi di concentramento nazisti.Alla cerimonia ha preso parte il sindaco Francesco Aiello, insieme a rappresentanti dell’Amministrazione comunale, docenti, studenti e parenti.