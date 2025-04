Vittoria, chiuse le rappresentazioni pasquali con la Resurrectio

Società

Il regista Traina: "Sono soddisfatto dell'accoglienza ricevuta da parte del pubblico"

Con la Resurrectio andata in scena domenica sera nella Basilica di San Giovanni, si chiudono le rappresentazioni della Pasqua vittoriese, iniziate venerdì scorso con il Dramma Sacro di piazza Calvario. Un’edizione intensa, emozionante, e partecipata. Sublimata dalla musica e da una tensione emotiva sempre presente grazie alle interpretazioni degli attori e alla bravura dei musicisti e della cantante solista. Rappresentazioni che, dunque, pur muovendosi nel solco della tradizione, hanno segnato uno spartiacque importante grazie all’introduzione di diversi elementi di novità rispetto al passato. E la speranza, già da oggi, non può che essere quella che possa nascere quel laboratorio culturale che, in sede di presentazione degli eventi, è stato auspicato da più parti.