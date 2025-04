Vittoria, ciclista investito da un’auto. Il ferito è stato portato in ospedale a Ragusa

Attualità

Non verserebbe in pericolo di vita

Incidente stradale intorno alle 16,30 di oggi pomeriggio sulla Ss 115, all’altezza dell’incrocio che da Vittoria conduce ad Acate. Un uomo, agricoltore extracomunitario, in sella ad una bici, è stato investito da un’auto. Soccorso dall’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità, la polizia stradale di Ragusa (foto Franco Assenza).

