Vittoria, clan Ventura: ricorsi ammissibili, ma rigettati. Condanne definitive

Cronaca

L'esito dell'udienza in Cassazione

Ricorsi ammissibili, ma rigettati. Questo l’esito dell’udienza in Cassazione per analizzare i ricorsi contro le condanne emesse nel processo di secondo grado nato dall’operazione “Survivors” dalla Corte d’appello di Catania. Per associazione mafiosa sono stati condannati in via definitiva i fratelli vittoriesi Giambattista Ventura e Filippo Ventura.

Il primo è stato condannato a 15 anni e mezzo di reclusione rispetto ai 18 anni del primo grado, il secondo a 26 anni ed otto mesi, rispetto ai 28 anni anni in continuazione con la sentenza di condanna a 12 anni emessa della Corte d’Assise d’Appello il 23 aprile 2012. Queste le altre condanne: 15 anni per Rosario Nifosì, con uno sconto di un anno; 9 anni per Salvatore Macca, pena confermata; 9 anni e 4 mesi per Salvatore Nicotra con la riduzione di 8 mesi; 9 anni per Francesco Giliberto, pena ridotta di 2 anni; 13 anni e sei mesi per Angelo Ventura, figlio di Titta, con uno sconto di un mese. Il collegio difensivo comprende gli avvocati Italo Alia, Enrico Platania, Saverio La Grua, Giuseppe Di Stefano, Gianluca Gulino, Maurizio Catalano. Il blitz permise – secondo l’accusa – di appurare l’esistenza della “stidda” a Vittoria e Comiso, dedita alle estorsioni. Ora le pene sono diventate definitive.

