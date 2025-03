Vittoria: colori, emozioni e creatività con “L’Arte in Corso”

Attualità

Riuscita l'iniziativa tenutasi lo scorso fine settimana nel cuore della città

Colori, emozioni, creatività. Non ci sono dubbi. L’Arte in Corso ha portato nuova linfa al cuore della città di Vittoria, trasformando via Cavour in uno spazio vivo e vibrante. Una galleria a cielo aperto, grazie al talento e alla passione di artisti straordinari che hanno riempito le strade di colore ed emozione. Il progetto, voluto da Gregorio Lenzo, Daniela Marchi e Silvana Amarù, è stato realizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Vittoria, in collaborazione con Confcommercio Vittoria, Centro Donna Vittoria, Cna Vittoria, Confesercenti Ragusa e Pro Loco Vittoria. A partecipare all’iniziativa anche il sindaco, Francesco Aiello, e l’assessora Francesco Corbino. “La sperimentazione è riuscita – dicono i promotori – E questa è la base su cui poggiare altri momenti che puntano a rendere più effervescente questo spazio, cuore pulsante di Vittoria, non solo a livello commerciale”. Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale all’istituto comprensivo Pappalardo, alla scuola Calliope, alla scuola Enarmonici e alla scuola Harmony, agli insegnanti, ai giovani talenti che si sono esibiti, contribuendo con entusiasmo ad animare insieme una grande festa dell’arte e della musica all’interno dei luoghi simbolo del commercio.