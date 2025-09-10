Attualità
Vittoria, colpo da 31mila euro grazie al 10eLotto
La vincita è stata realizzata in un punto vendita di via Roma
Festa in Sicilia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso del 9 settembre in via Roma a Vittoria è stato centrato un colpo da 31mila euro con un 5 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,7 miliardi di euro dall’inizio del 2025.
