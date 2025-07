Vittoria-Comiso, incidente stradale con tre auto coinvolte: una vettura si è capovolta

Cronaca

La peggio è toccata a un anziano. Tutti i feriti ricoverati in ospedale

Incidente stradale in mattinata, intorno alle 10, sulla Sp 5 al km 2.8, vale a dire la strada che unisce Comiso a Vittoria. Coinvolte tre auto. La peggio sarebbe toccata ad un anziano che viaggiava a bordo di una delle tre vetture che si sarebbe capovolta a seguito dell’impatto. La fortuna ha voluto che si registrasse la presenza di un medico, Tiziano Valente, del Pronto Soccorso del Guzzardi di Vittoria che, libero dal servizio, è immediatamente intervenuto fornendo i primi soccorsi e allertando i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Tutte le persone coinvolte nel sinistro sono state trasferite in ospedale per accertamenti. Sul posto le pattuglie della polizia locale di Vittoria e una squadra dei vigili del fuoco.

