Vittoria, completamento del depuratore e rete fognaria a Scoglitti: “Ecco qual è la verità”

Attualità

L'assessore Nicastro: "C'è chi vuole mettere in discussione le tappe dell'iter legato all'arrivo dei fondi. Occorre dire le cose come stanno"

Il progetto riguardante il completamento e il potenziamento del depuratore di Vittoria e della rete fognaria di Scoglitti merita una operazione verità. “Perché i fatti – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro (nella foto), intervenuto in proposito nell’ultima seduta del consiglio comunale – meritano di essere menzionati così come si sono svolti. Non c’è alcun bisogno di appendersi medagliette al petto, soprattutto da parte di certa opposizione che vorrebbe fare apparire le cose così come non sono”. “Il progetto – spiega Nicastro – è stato più volte posto sotto attenzione dai governi precedenti a guida Pd dopo la delibera Cipe n. 60 del 2012 (governo Monti) che l’attuò attraverso l’ambito della programmazione inerente al “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2007-2013”. A seguire, ci fu l’attenzione riservata dalle varie misure finanziarie come il “Decreto Sblocca Italia” e il “Patto per il Sud” del governo Renzi, a quel tempo Pd. Misure seguite e poste sotto attenzione anche attraverso una serie di interlocuzioni con l’on. Nello Dipasquale durante il mio primo mandato da consigliere comunale di opposizione. Poi, il commissario unico straordinario Giugni diede l’input definitivo per far sì che le procedure potessero diventare finalmente concrete”.