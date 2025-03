Vittoria, completati i lavori di inerbimento dell’impianto Vicari all’ex campo di concentramento Emaia

Attualità

L'assessore Nicastro: "Un altro traguardo tagliato per la nostra amministrazione"

Sono stati completati i lavori di inerbimento dell’impianto Vicari all’ex campo di concentramento Emaia. A darne notizia è l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che parla di un altro importante successo ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Aiello. Già ieri pomeriggio la possibilità per la prima squadra del Vittoria calcio di calcare l’erbetta del campo sportivo tenendo un allenamento che, tra le altre cose, consentirà di alleggerire la pressione, per così dire, sull’erbetta dello stadio comunale.