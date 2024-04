Vittoria, con la marijuana nello zaino in ospedale: arrestati due pregiudicati

Cronaca

Sono stati sorpresi questa sera dalla polizia durante un'attività di controllo

Questa sera, alle 21, agenti del commissario in servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto due pregiudicati di Vittoria poiché colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli operatori, durante un intervento presso il locale ospedale Guzzardi (nella foto), notavano i due arrestati in atteggiamento sospetto e percepivano dallo zaino che indossavano un chiaro effluvio di sostanza stupefacente. Pertanto sottoponevano i due a perquisizione personale che dava esito positivo in quanto venivano rinvenuti due sacchetti in plastica contenenti complessivi 434 di presumibile sostanza stupefacente del tipo marijuana. I due soggetti venivano accompagnati presso il locale commissariato e su disposizione del pm di turno venivano dichiarati in arresto e condotti presso la casa circondariale di Ragusa.

