Vittoria, condannate quattro persone accusate di rapine aggravate in città e a Scoglitti

Cronaca

Gli episodi sono risalenti al 2016

Quattro persone sono state condannate in abbreviato e in primo grado, davanti al gip del Tribunale di Ragusa. Le rapine aggravate sono state commesse nel 2016 tra Scoglitti e Vittoria. In più anche il reato di ricettazione. Salvatore Giordanella è stato ritenuto colpevole di tre rapine a mano armata. La prima commessa in concorso con Cristian Di Modica a un tabaccaio di Scoglitti. Le altre due in complicità con Bruno Nicolas Noto e che hanno riguardato un market point e un minimarket di Vittoria. Per questi reati i tre, che erano rappresentati dagli avvocati Enrico Cultrone e Giuseppe Distefano, sono stati condannati. Assolta, invece, una donna, difesa dagli avvocati Daniele Scrofani e Cultrone, accusata in concorso della rapina al market point per la quale sono stati condannati il marito, Noto e Giordanella.