Vittoria, Confcommercio a confronto con il sindaco per definire le strategie future della città

Attualità

Sul tappeto tutte le questioni che sono ancora rimaste irrisolte

La Confcommercio sezionale ha incontrato (nella foto) il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e il resto dell’amministrazione comunale, per presentare una serie di proposte concrete, frutto del dialogo costante con operatori commerciali, turistici e cittadini. Al centro del confronto, lo sviluppo di Scoglitti e Vittoria, con particolare attenzione al commercio di prossimità e alla sua valorizzazione attraverso eventi artistici e culturali, capaci di farci riappropriare dei luoghi del centro storico. Uno sguardo attento è stato rivolto anche alla stagione estiva, ormai alle porte. In merito ai lavori pubblici a Scoglitti, è stata richiesta chiarezza sulle tempistiche e sugli eventuali ritardi, soprattutto per quanto riguarda viabilità, centro cittadino e lungomare. Dal sindaco sono giunte rassicurazioni proprio in ordine a tempistiche e misure compensative per agevolare le attività commerciali. Un altro tema rilevante ha riguardato le reti fognarie di Scoglitti e Vittoria: è stata annunciata l’intenzione di avviare i lavori a partire da settembre, con interventi previsti in diversi tratti dello stradale di Scoglitti.

“Con l’estate alle porte, Confcommercio ha ribadito – dice il presidente sezionale Gregorio Lenzo che ha guidato la delegazione – l’importanza di una programmazione degli eventi condivisa e definita con adeguato anticipo, essenziale per coinvolgere gli operatori e promuovere efficacemente il territorio. In quest’ottica, si è sottolineata la necessità di campagne promozionali mirate, in grado di attrarre visitatori e valorizzare l’identità locale. Anche il futuro delle zone blu, in vista della scadenza dell’attuale appalto, è stato oggetto di confronto. Si è chiesto un aggiornamento sulle prospettive del servizio, con particolare attenzione all’individuazione di aree parcheggio a Scoglitti per una viabilità più ordinata e funzionale”.