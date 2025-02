Vittoria, Confcommercio: “Senza sicurezza non c’è sviluppo”

Attualità

Il commento del presidente sezionale Lenzo dopo la marcia di sensibilizzazione di ieri mattina

“Ci siamo trovati qui, uniti: istituzioni, associazioni datoriali e di categoria, scuole, forze politiche. Tutta la città è stata presente. Perché la sicurezza è un pilastro fondamentale per il futuro economico e sociale del nostro territorio. Senza sicurezza, le imprese faticano a lavorare, i cittadini si allontanano dalle nostre strade e le nuove generazioni rischiano di crescere in un ambiente privo di prospettive”. Così il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo (nella foto), a commento della “Marcia per la sicurezza” tenutasi ieri in città, manifestazione che ha visto coinvolte le istituzioni, le scuole, le associazioni datoriali e tutta la società civile.