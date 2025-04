Vittoria, Confcommercio tra i banchi dell’istituto Mazzini per spiegare il turismo sostenibile

Attualità

Coinvolti gli studenti sulle strategie da adottare per la crescita economica del territorio

L’istituto delle Scienze umane “Giuseppe Mazzini” di Vittoria ha ospitato un incontro formativo rivolto agli studenti della classe 3ªC, incentrato sul tema del turismo sostenibile e sulle potenzialità del territorio in chiave esperienziale e identitaria. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco in collaborazione con Confcommercio Vittoria, ha visto la partecipazione di Salvatore Guastella, vicepresidente provinciale di Confcommercio Ragusa, del presidente sezionale Gregorio Lenzo e di Arianna Serena, componente del direttivo dell’associazione di categoria, con delega al Turismo. Nel corso dell’incontro, Arianna Serena ha illustrato le principali forme di turismo sostenibile, soffermandosi in particolare su quello cosiddetto esperienziale, sul turismo di prossimità, ma anche su quello culturale, letterario e delle radici. Ha inoltre coinvolto attivamente gli studenti in un interessante dibattito sui luoghi, sulle identità locali e sulle modalità più efficaci per valorizzare in modo autentico e rispettoso le risorse del territorio.