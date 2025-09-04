Vittoria, consegnati i lavori per il progetto di recupero e valorizzazione dei percorsi storici nella riserva del Pino d’Aleppo

Attualità

Il finanziamento complessivo ammonta a 4,5 milioni di euro

Sono stati ufficialmente consegnati oggi alla ditta appaltatrice Tiss Ingegneria Srl i lavori per il progetto di recupero e valorizzazione dei percorsi storici nel Pino d’Aleppo, nell’ambito del programma Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza (“Sicilia Sviluppo e Coesione”). Il finanziamento complessivo ammonta a 4.500.000,00. Alla cerimonia erano presenti: il sindaco Francesco Aiello, l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Nicastro; il Rup, Chiara Garofalo, con il supporto del geom. Ricca; i direttori dei lavori, arch. Fausta Occhipinti, e arch. Tiziana Cataldo. Il progettista, arch. Gianluca Parcianello e l’archeologo, Giovanni Mannelli. Per la ditta appaltatrice, era presente l’ing. Sergio Sirian.

Il progetto interessa i tratti lungo la Valle del fiume Ippari, a ridosso del centro urbano di Vittoria, e prevede la creazione di un itinerario a mobilità dolce e sostenibile, pensato per favorire la fruizione turistica e culturale dell’area, valorizzandone gli aspetti paesaggistici, naturalistici e storici. L’intervento consentirà di valorizzare in chiave sostenibile un territorio ricco di radici storiche e di patrimonio naturalistico; migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei percorsi, con interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti;promuovere un turismo lento, favorendo l’uso della bicicletta e la mobilità ciclopedonale e rafforzare l’offerta di servizi a beneficio sia dei visitatori che della comunità locale.Il percorso avrà inizio da via Ipperia, all’ingresso della valle, dove è prevista la realizzazione di una piazzetta triangolare come punto di accesso principale, e si estenderà fino a via Girolamo Giardina.Le opere previste comprendono pavimentazioni in pietra nei tratti in pendenza, stabilizzato nei tratti pianeggianti, cunette per la regimentazione delle acque, muretti a secco, segnaletica informativa e interventi di consolidamento dei versanti rocciosi.