Vittoria, consegnati i lavori per la messa in sicurezza dell’ex piscina comunale Nannino Terranova

L'assessore Nicastro: "Abbiamo raggiunto un altro importante traguardo"

Consegnati i lavori per la messa in sicurezza dell’ex piscina comunale Nannino Terranova a Vittoria, un tempo vero e proprio tempio sportivo per il nuoto ipparino. A darne comunicazione l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro (nella foto all’interno dell’impianto). “Sin dal primo giorno del nostro insediamento – spiega – abbiamo lavorato per intercettare dei finanziamenti finalizzati a sistemare la piscina, letteralmente abbandonata da anni e in preda all’incuria per il disinteresse delle amministrazioni precedenti. Ci siamo impegnati per il recupero del sito e abbiamo intanto ottenuto un finanziamento a valere sul Pnrr pari a 1,5 milioni di euro. Un primo passo per arrivare alla sistemazione dei locali visto che, tra l’altro, il tetto è pericolante e si registrano infiltrazioni in pratica da ogni parte. Ci sarà l’installazione di pannelli certificati oltre a interventi di ripristino vero e proprio. Quindi, si procederà al riassetto di alcuni elementi in cemento armato e alla rimozione di tutto quel copriferro che è stato espulso. Per non parlare della parte riguardante l’impermeabilizzazione della pavimentazione oltre a rimettere a nuovo anche i solai. Saranno, poi, sostituiti tutti gli infissi del corpo della piscina mentre è in programmazione anche una fase di copertura dei tetti esistenti per evitare che le infiltrazioni continuino ancora a rovinare l’immobile. Ci saranno altresì interventi per installare un nuovo impianto fotovoltaico in sostituzione di quello vecchio che non era neppure funzionante. Restano esclusi, al momento, quegli interventi che si rendono necessari per gli impianti tecnologici delle vasche in quanto non rientrano nell’importo del finanziamento”.