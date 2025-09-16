Vittoria, continua l’attività della protezione civile contro le fumarole: quattro casi solo in una notte

Cronaca

Lungo la fascia trasformata si continua a bruciare come se nulla fosse

Continua a Vittoria e Scoglitti l’attività notturna degli operatori della protezione civile comunale. Tutto ciò a tutela del territorio con il servizio antifumarole. Quattro le aziende agricole identificate. L’azione di sensibilizzazione portata avanti in tutti questi anni è servita a poco visto che si continua a bruciare come se nulla fosse. Avviato l’iter per le sanzioni ai titolari delle aziende in questione.

