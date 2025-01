Vittoria, continuano i tentativi di furto ai danni delle attività produttive

Attualità

Nel corso delle notte presa di mira una sala da parrucchiere in via Cacciatori delle Alpi. Provvidenziale l'intervento di una guardia giurata

Un altro tentativo di furto ai danni di un’attività produttiva. E’ stato sventato nel corso della notte, verso mezzanotte e mezza, da una guarda giurata. L’episodio in un negozio di parrucchiere in via Cacciatori delle Alpi. Scattato l’allarme, la guarda giurata sarebbe arrivata in tempi celeri sul posto. La porta della sala è stata trovata danneggiata. In supporto immediato la polizia di Stato che si è attivata per iniziare a svolgere indagini sequestrando filmati di impianti videosorveglianza privata a circuito chiuso.

