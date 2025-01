Vittoria, controllo congiunto interforze su attività di meccatronica risultata completamente abusiva

Cronaca

L'esercente è stato sanzionato ai sensi della normativa vigente

Nel centro abitato del comune di Vittoria è stato effettuato un controllo congiunto interforze da parte del personale della sezione polizia stradale di Ragusa, della Guardia di Finanza di Vittoria, del commissariato di Ps di Vittoria e dei carabinieri di Vittoria, presso un’attività di meccatronica.

Di seguito agli accertamenti eseguiti, la predetta attività è risultata essere abusiva, in quanto completamente priva delle prescritte autorizzazioni. Per quanto sopra, l’esercente dell’attività è stato sanzionato ai sensi delle vigenti normative, con contestuale sequestro amministrativo delle attrezzature utilizzate.